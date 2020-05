ബെംഗളൂരു: ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ അമ്പലങ്ങള്‍ തുറക്കുമെന്ന കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരേ കോണ്‍ഗ്രസ്. ആരാധാനാലയങ്ങള്‍ തുറക്കുകയാണെങ്കില്‍ അമ്പലവും പള്ളികളുമെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് തുറക്കേണ്ടതെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ യാതൊന്നും തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ബെംഗളൂരു ശാന്തിനഗര്‍ എം എല്‍ എ എന്‍ എ ഹാരിസ് പറഞ്ഞു.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളുമെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് അടച്ചത്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ പള്ളികള്‍ തുറന്ന് ആരാധന നടത്താനും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിടണം. അമ്പലങ്ങള്‍ മാത്രമായോ പള്ളികള്‍ മാത്രമായോ തുറക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഈ സമയത്ത് മതത്തിന്റെ പേരില്‍ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാന്‍ പാടില്ല. ഇതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാടെങ്കില്‍ അവരെ ജനങ്ങള്‍ പാഠംപഠിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ അമ്പലങ്ങള്‍ തുറന്ന് ആരാധന നടത്താന്‍ കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കികൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം അമ്പലങ്ങള്‍ തുറന്ന് ആരാധന നടത്താന്‍ അനുമതി നല്‍കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം കര്‍ണാടകമാണ്.

ചൊവ്വാഴ്ച മത-ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ് മന്ത്രിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചക്കുശേഷമാണ് പുതിയ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അതേസമയം അമ്പലങ്ങള്‍ തുറന്നതിന് ശേഷം ഭരണസമിതി ആരാധന നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ തയാറാക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്പലങ്ങള്‍ തുറക്കണമെന്ന പുരോഹിതരുടെയും ഭക്തരുടേയും നിരന്തരമായ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് തീരുമാനമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ 34,500- ഓളം അമ്പലങ്ങള്‍ക്കാണ് തുറന്ന് ആരാധന നടത്താന്‍ അനുവാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Lock down congress MLA slams Karnataka government for reopening temples only