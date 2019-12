മുംബൈ: കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സമാശ്വാസ പദ്ധതിയുമായി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. =മഹാത്മാ ഫുലെ കാര്‍ഷിക കടാശ്വാസ പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇതനുസരിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം വരെയുള്ള കര്‍ഷകരുടെ കടങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളും. സെപ്റ്റംബര്‍ 9 വരെയുള്ള കടങ്ങളാണ് എഴുതിത്തള്ളുക. പണം നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ എത്തും.

എന്നാല്‍ കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ മുഴുവനായി എഴുതിത്തള്ളാത്തതില്‍ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

Content Highlights: Loans Up To Rs 2 Lakh Will Be Waived Off For Farmers In Maharashtra- Uddhav Thackeray