തിരുവനന്തപുരം: പഞ്ചാബ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ നവ്ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദു ബുധനാഴ്ച സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്ങിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ചത് വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കാണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹര്‍ഭജന്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്.

''സാധ്യതകള്‍ നിറഞ്ഞ ചിത്രം .. തിളങ്ങുന്ന താരം ഭാജിയോടൊപ്പം,'' സിദ്ദു ട്വീറ്റില്‍ പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തോടൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പില്‍ സിദ്ദു പറയുന്നു. ഇതോടെ നിരവധി പേരാണ് ഹര്‍ഭജന്റെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. നിരവധി പേര്‍ ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും കമന്റുകളുമായി എത്തിയതോടെ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് സിദ്ദു പങ്കുവെച്ച ചിത്രവും അതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പും.

Picture loaded with possibilities …. With Bhajji the shining star pic.twitter.com/5TWhPzFpNl