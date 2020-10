ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍ഡിഎ സഖ്യത്തില്‍ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജെഡിയുവിന്റെ കീഴില്‍ സഖ്യമായി മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് ലോക് ജനശക്തി പാര്‍ട്ടി ( എല്‍.ജെ.പി) വ്യക്തമാക്കി. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ സെന്‍ട്രല്‍ പാര്‍ലമെന്ററി ബോര്‍ഡ് യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. അതേസമയം ബീഹാര്‍ നിയമസഭയിലേക്ക് ബിജെപിയുമായി സഖ്യം ചേര്‍ന്ന് മത്സരിക്കാനും യോഗത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദേശമുയര്‍ന്നു.

ആശയപരമായ ഭിന്നതകള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ ജെഡിയുവിനൊപ്പം സഖ്യമായി മത്സരിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് എല്‍.ജെ.പി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അബ്ദുള്‍ ഖാലിഖ് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിലേതുപോലെ സംസ്ഥാനത്തും ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ വരണമെന്നാണ് തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എല്‍.ജെ.പി വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

ബിജെപിയുമായി തങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു വിഷയവുമില്ല. തര്‍ക്കം ജെഡിയുവുമായാണ്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജെഡിയു നിര്‍ത്തുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ തങ്ങളും മത്സരിക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി സെന്‍ട്രല്‍ പാര്‍ലമെന്ററി ബോര്‍ഡ് യോഗം വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപിയോടൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്നും എല്ലാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും നേതാവ് ചിരാഗ് പസ്വാനൊപ്പം ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നുവെന്നും എല്‍ജെപി വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബര്‍ 28 മുതല്‍ മൂന്ന് ഘട്ടമായാണ് ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. ആര്‍ജെഡി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം സീറ്റ് ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഭരണകക്ഷിയായ എന്‍ഡിഎയില്‍ 50 ശതമാനം വീതം സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കാനാണ് ബിജെപി- ജെഡിയു ധാരണ.

എല്‍ജെപിക്ക് വേണ്ട സീറ്റുകള്‍ ബിജെപിയുടെ ക്വാട്ടയില്‍ നിന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ അവാമി മോര്‍ച്ചയ്ക്ക് ജെഡിയുവിന്റെ ക്വാട്ടയില്‍ നിന്നും സീറ്റുകള്‍ നല്‍കാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക ധാരണ. എന്നാല്‍ ജെഡിയുവുമായി ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന എല്‍ജെപി ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content highlights: LJP will not contest the upcoming Bihar Elections in alliance with JDU