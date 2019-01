കൊറിയ: ചായയോ കാപ്പിയോ ശീലമാക്കിയവര്‍ക്ക് ദിവസം ഒരു നേരം അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാം നഷ്ടമായ പോലെയാണ്. എന്നാല്‍ 30 കൊല്ലം ചായ മാത്രം കുടിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നത് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കൂടാതെ ആ വ്യക്തി പൂര്‍ണ ആരോഗ്യവതിയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരേയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്‍ഡിടിവിയാണ് ഈ ചായ് വാലി ചാച്ചിയുടെ ചായജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌

ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കൊറിയ ജില്ലയിലെ പില്ലി ദേവി പതിനൊന്നാം വയസിലാണ് ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചത്. അന്നു മുതല്‍ ചായ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ആഹാരം. ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല വെള്ളവും ഇവര്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു.

ആദ്യമൊക്കെ പാലൊഴിച്ച ചായയും ബിസ്‌കറ്റും ബ്രെഡും പില്ലി ദേവി കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അച്ഛന്‍ രതിറാം പറയുന്നു. പിന്നീട് ചായ മാത്രമായി ഇവരുടെ ഭക്ഷണം. ചായയിലും ഇവര്‍ പിന്നീട് ആഡംബരം കുറച്ചു. പാലൊഴിവാക്കി കട്ടന്‍ ചായയിലായി ഇവരുടെ ഭക്ഷണമൊതുങ്ങി.

ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ പില്ലിദേവിയെ പല ഡോക്ടര്‍മാരെയും കാണിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ കകണ്ടെത്തല്‍. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ആരോഗ്യവതിയായി തുടരുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം കണ്ടെത്താന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചായ മാത്രം കുടിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്കും 33 കൊല്ലം ജീവിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

വീട്ടില്‍ നിന്ന് അപൂര്‍വമായി മാത്രമേ പില്ലി ദേവി പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ. മുഴുവന്‍ സമയം ശിവഭക്തിയില്‍ മുഴുകുന്ന ഇവര്‍ സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷം കുടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടന്‍ചായയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ജീവിതതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്നത്.

Content Highlights: Living On Just Tea For 30 Years-chai wali chachi, Chhattisgarh