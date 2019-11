ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന് ശേഷം മാലിന്യങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ് അലങ്കോലമായ ന്യൂജഴ്‌സി ഇന്ത്യന്‍ സ്ട്രീറ്റിലെ റോഡുകള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്ന ന്യൂജഴ്‌സി പോലീസിന് അഭിനന്ദനമറിയിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് പ്രതികരണങ്ങളുമായെത്തിയത് നിരവധി പേര്‍. ന്യൂജഴ്‌സിയില്‍ ധാരാളം ഇന്ത്യാക്കാര്‍ താമസിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സ്ട്രീറ്റ്.

ദീപാവലി ദിവസം രാത്രിയിലെ ആഘോഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ സ്ട്രീറ്റില്‍ കുമിഞ്ഞു കൂടിയ പൊട്ടിയ പടക്കങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികളും വിദഗ്ധമായി നീക്കം ചെയ്യുന്ന ന്യൂജഴ്‌സി പോലീസിന് അഭിനന്ദവും മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനോ പോലീസിനെ സഹായിക്കാനോ തയ്യാറാവാത്ത ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് പരിഹാസവുമായാണ്‌ ഇന്ത്യാക്കാരടക്കമുള്ളവര്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

Ashamed to be called an Indian



Last Night on Indian Street near Journal Square New Jersey



Hats off to NJ Police handling the mess Very professionally 👏👏 pic.twitter.com/39nVmGaejO — sANDhya (@DhooDala) October 28, 2019

ട്വിറ്ററിലാണ് വീഡിയോ ആദ്യം പ്രചരിച്ചത്. റോഡുകളില്‍ പടക്കങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതും പോലീസ് വാഹനങ്ങളിലെത്തി വാട്ടര്‍ ഗണ്ണുകളുപയോഗിച്ച് റോഡ് വൃത്തിയാക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. റോഡിനിരുഭാഗത്തും ആളുകള്‍ തിങ്ങിനില്‍ക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

These are the same people who fill seats at Howdy events — Sadik (@SadikPatel07) October 29, 2019

Kya culture hai? Creating mess where ever they go. — D P Joshi Berojagar (@DPJoshi89954856) October 29, 2019

ഇന്ത്യാക്കാര്‍ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യന്‍ ഉത്സവങ്ങളോട് താല്‍പര്യമുള്ള വിദേശീയരും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കാന്‍ തയ്യാറാവാത്ത ഇന്ത്യാക്കാരോടുള്ള അമര്‍ഷവമാണ് വീഡിയോയുടെ റീട്വീറ്റുകളും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമന്റുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Content Highlights: Littered New Jersey Street Post Diwali Celebrations Causes Uproar on Social Media