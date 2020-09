ന്യൂഡൽഹി: സാക്ഷരതാ നിരക്കില്‍ 96.2%വുമായി കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി. 89% സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള ഡല്‍ഹിയാണ് തൊട്ടുപിന്നില്‍. ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ ഓഫീസ് ഏറ്റവും പുതുതായി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുപ്രകാരമാണിത്. കേരളവും ഡല്‍ഹിയും കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അസ്സമും(85.9%) ഉത്തരാഖണ്ഡും(87.6%).



മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ പൊതുവെ, ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് സാക്ഷരതാ നിരക്കില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മുന്‍പന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ധാരണ തിരുത്തുന്ന കണക്കുകളാണ് പുതുതായി പുറത്തുവരുന്നത്.

പുതിയ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ബിഹാറിനെയും പിന്തള്ളി ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനമായി ആന്ധ്രപ്രദേശ് മാറി. ആന്ധ്രപ്രദേശ്- 66.4%, ബിഹാര്‍- 70.9, തെലങ്കാന- 72.8%, കര്‍ണാടക-77.2 % എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാക്ഷരതാ കണക്കുകള്‍.

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ശരാശരി 77.7 ശതമാനമാണ്. ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള്‍ പിറകിലുള്ള സാക്ഷരതാ നിരക്കാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുള്ളത്. സാക്ഷരതയിലെ പുരുഷ-സ്ത്രീ വ്യത്യാസം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനമെന്ന പ്രത്യേകത കേരളത്തിനാണ്. 2.2 % മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ പുരുഷ-സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ വിടവ്. ദേശീയ തലത്തില്‍ 14.4 % വിടവാണുള്ളത്. അതായത്. ദേശീയതലത്തില്‍ പുരുഷ സാക്ഷരത 84.7% ആകുമ്പോള്‍ സ്ത്രീ സാക്ഷരത 70.3 ശതമാനം മാത്രമാണ്.

നഗര-ഗ്രാമീണ സാക്ഷരത വ്യത്യാസം ഏററവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനവും കേരളമാണ്. കേരളത്തിന്റെ നഗര-ഗ്രാമീണ സാക്ഷരതാ വിടവ് വെറും 1.9 ശതമാനം മാത്രമാണ്. തെലങ്കാനയിലേത്‌ 23.4 ശതമാനവും ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ അത് 19.2 തമാനവുമാണ്. ദേശീയ തലത്തില്‍ നഗര-ഗ്രാമീണ സാക്ഷരതാ നിരക്കിലെ പുരുഷ-സ്ത്രീ വിടവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. 27.2 ശതമനമാണിത്.

രാജസ്ഥാനിലെ നഗര പ്രദേശങ്ങളില്‍ പുരുഷ സാക്ഷരത നിരക്കും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ നിരക്കും തമ്മിലുള്ള വിടവ് 38.5 ശതമാനമാണ്. തെലങ്കാനയിലത് 38 %. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ സാക്ഷരത 80% ത്തിനുമുകളിലാണ്.

content highlights: Litaracy rates data comparison Of kerala With Other states