മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ബി.ജെ.പിയോട് ശിവസേന. മൻമോഹന്‍ സിങ് പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്നും ഇതിനിടയില്‍ വെറുതെ രാഷ്ട്രീയം വലിച്ചിഴക്കണ്ട എന്നുമാണ് ശിവസേനയുടെ ഉപദേശം. പാർട്ടി മുഖപത്രമായ സാമ്നയിലൂടെയാണ് ശിവസേന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

"മന്‍മോഹന്‍സിങ്ങിന്റെ ഉപദേശം കേള്‍ക്കണമെന്നതാണ് ദേശ താത്പര്യം. സാമ്പത്തികരംഗത്തെ മെല്ലെപ്പോക്കില്‍ രാഷ്ട്രീയം കലര്‍ത്തേണ്ടതില്ല. കശ്മീരും സാമ്പത്തിക രംഗവും രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ്. സാമ്പദ് ഘടന ഇപ്പോള്‍ താളം തെറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണ്", എന്നാണ് സാമ്നയിലൂടെ ശിവസേന വ്യക്തമാക്കിയത്.

രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും സര്‍ക്കാരിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പിടിപ്പുകേട് മാന്ദ്യത്തില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കയാണെന്നുമുള്ള രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം മന്‍മോഹന്‍ സിങ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തെതന്നെ മികച്ച സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കൊപ്പം എത്തിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ബിജെപി ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ബിജെപി പ്രതികരണത്തിന് കടക വിരുദ്ധമായാണ് ശിവസേന പ്രതികരിച്ചത്. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ച് മാന്ദ്യത്തെ മറികടക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് വേണ്ടതെന്നായിരുന്നു ശിവസേനയുടെ ഉപദേശം. മൻമോഹന്റെ ഉപദേശം ചെവികൊള്ളേണ്ട സമയമാണിതെന്നും മുഖപത്രത്തില്‍ ശിവസേന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

