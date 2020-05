ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനില്‍ രണ്ടര ദിവസം കൊണ്ട് വിറ്റത് 196 കോടിയുടെ മദ്യം. മദ്യവില്‍പ്പനയുടെ 85 ശതമാനവും ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിത വിദേശ മദ്യത്തിന്റേതാണ്. അതേസമയം, ഇന്ത്യന്‍ മദ്യത്തിന് ആവശ്യക്കാര്‍ കുറവാണ്.

എക്‌സൈസ് വകുപ്പും പോലീസും മദ്യവില്‍പ്പനശാലകള്‍ക്കും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും അവര്‍ത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടും നീണ്ട ക്യൂ ദൃശ്യമായിരുന്നു. പലയിടത്തും സമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശവും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ അടക്കം ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പ്പന ആരംഭിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ 10,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കിലെടുത്ത് മദ്യക്കടകള്‍ തുറക്കണമെന്ന് അശോക് ഗെഹ്ലോത് സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിമാസം 1200 കോടി രൂപ നികുതിയായി മദ്യവില്‍പ്പനയിലൂടെ സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ ബുക്കിംഗും ഹോം ഡെലിവറിയും ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാബ് ചന്ദ് കതാരിയ അശോക് ഗെഹ്ലോതിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മദ്യം വീടുകളില്‍ എത്തിച്ച് നല്‍കണമെന്ന് വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്ന് ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്.

മദ്യക്കടകള്‍ വഴിയുള്ള വില്‍പ്പനയ്ക്ക് പകരം ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പ്പന തുടങ്ങണമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാന്‍ പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജി രാജസ്ഥാന്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

