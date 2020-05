ബെംഗളൂരു: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മദ്യത്തിന്റെ വില വര്‍ധിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കര്‍ണാടകയില്‍ മദ്യവില്‍പനയില്‍ 60 ശതമാനത്തോളം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്ന വില്‍പനശാലകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാരംഭിച്ചതിന്റെ ആദ്യ മൂന്നു ദിവസങ്ങളില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് വില്‍പനയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍ വിലവര്‍ധനവോടെ വില്‍പനയില്‍ കുത്തനെയുള്ള ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മെയ് ആറിന് 232 കോടി രൂപയുടെ വില്‍പനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കില്‍ മെയ് 20-ന് 61 കോടിയുടെ രൂപയായി വില്‍പനയില്‍ കുറവ് വന്നു. മെയ് ആറിന് 21 ശതമാനം മുതല്‍ 31 ശതമാനം വരെ മദ്യത്തിന് അധിക നികുതി സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ കുപ്പിയ്ക്ക് 50 രൂപ മുതല്‍ 1,000 രൂപ വരെ വിവിധയിനം മദ്യത്തിന്റെ വിലയില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായി.

മെയ് ആറിന് 38 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിത വിദേശമദ്യം വിറ്റഴിച്ചുവെങ്കില്‍ മെയ് 20-ന് 25 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ മാത്രമാണ് വിറ്റുപോയത്. അധിക വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ മദ്യത്തിന്റെ എക്‌സൈസ് തീരുവ വര്‍ധിപ്പിച്ചതെങ്കിലും വില്‍പനയിലുണ്ടായ കുറവ് വരുമാനത്തില്‍ തിരിച്ചടിയായതായി ചില മദ്യവില്‍പനശാലകളുടെ ഉടമസ്ഥര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വില്‍പനയിലുണ്ടായ കുറവ് നികുതി വരുമാനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചത് സര്‍ക്കാരിനെ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മദ്യവില്‍പനയില്‍നിന്ന് 1,900 കോടി രൂപയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാസവരുമാനം. എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ ഇതുവരെ 400 കോടി രൂപ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് 4 മുതല്‍ മെയ് 20 വരെ മദ്യവില്‍പനയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 900 കോടി രൂപയാണ്. മെയ് 31 വരെ 500 കോടി രൂപ കൂടി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

മദ്യത്തിന്റെ നികുതി വര്‍ധിപ്പിച്ചത് പൊന്‍മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് കര്‍ണാടക ബ്രൂവേഴ്‌സ് ആന്‍ഡ് ഡിസ്റ്റിലേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് അരുണ്‍ കുമാര്‍ പാര്‍സ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അധിക നികുതി മാത്രമല്ല മദ്യവില്‍പനയില്‍ കുറവ് വരുത്തിയതെന്ന് എക്‌സൈസ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍(സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്)കെ എസ് ശിവയ്യ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള 10,050 വില്‍പനശാലകളില്‍ 4,880 എണ്ണം മാത്രമാണ് തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും കൂടാതെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ വന്‍തോതിലുള്ള മടക്കവും മദ്യവില്‍പനയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ എസ് ശിവയ്യ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Liquor sales in Karnataka dip by 60% after duty increase