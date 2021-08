മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുള്ളില്‍ മദ്യക്കുപ്പികള്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിവാദം. ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ സംസ്ഥാന കാര്യാലയമായ 'മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രാലയ'യിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിരവധി ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഭരണകക്ഷിയായ ശിവസേനയ്‌ക്കെതിരേ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി.

മുഖ്യമന്ത്രി, മറ്റു മന്ത്രിമാര്‍, ചീഫ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവര്‍ അടക്കമുള്ളവരുടെ ഓഫീസ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസ് സമുച്ചയമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രാലയ. ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കാന്റീനിലേക്കുള്ള പടികള്‍ക്കു കീഴിലാണ് മദ്യക്കുപ്പികള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സുപ്രധാന ഓഫീസുകള്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കയുയര്‍ത്തുന്നതാണ് സംഭവമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരേ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി ബിജെപി നേതാവ് നിതേഷ് റാണേ രംഗത്തെത്തി. മന്ത്രാലയയില്‍ മദ്യക്കുപ്പികള്‍ കണ്ടെത്തിയത് തന്നെ ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിശാജീവിതത്തിന്റെ മന്ത്രിമാരാണ് അവിടെയുള്ളത്. അവിടത്തെ പാര്‍ട്ടികളില്‍ മദ്യവും അതിലേറെയും ഉണ്ടാകും. മന്ത്രാലയയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നതുപോലെ മദ്യപരിശോധനയും നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Daru bottles found in mantralaya!!

Doesn’t surprise me at all..

Nightlife Gang ka Mantri resides there so ofcuz there will be party..daru n much more..

Now be4 starting a COVID test 4 evry1 gettin in mantralaya..

Y not start alcohol test 4 every1 starting frm the Penguin Gang!!