ന്യൂഡല്‍ഹി: കഫേ കോഫി ഡേ സ്ഥാപകന്‍ വി.ജി. സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ കത്ത് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ തനിക്കും സമാന അനുഭവമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി വിവാദ മദ്യവ്യവസായി വിജയ് മല്യ. വി.ജി. സിദ്ധാര്‍ഥയെ കാണാനില്ലെന്ന വാര്‍ത്തയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തും പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു മല്യയുടെ പ്രതികരണം.

നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും തനിക്കും സിദ്ധാര്‍ഥയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മല്യയുടെ ട്വീറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സിദ്ധാര്‍ഥ നല്ലൊരു മനുഷ്യനും സമര്‍ഥനായ വ്യവസായിയുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തിലെ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ എനിക്കും ഞെട്ടലുണ്ടായി. സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്കും ബാങ്കുകള്‍ക്കും ആരെയും നിരാശരാക്കാന്‍ കഴിയും. മുഴുവന്‍ ബാധ്യതയും തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും അവര്‍ എന്താണ് എന്നോട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. അത് ക്രൂരവും അനുകമ്പയില്ലാത്തതുമാണ്- എന്നാണ് വിജയ് മല്യ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് കാണാതായ സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ മൃതദേഹം ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് നേത്രാവതി നദിയില്‍നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. കടബാധ്യതകള്‍ കാരണം സിദ്ധാര്‍ഥ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. സിദ്ധാര്‍ഥ അവസാനമായി ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് എഴുതിയതെന്ന് കരുതുന്ന കത്തും കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകള്‍ക്ക് താന്‍ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നും, കടങ്ങളും ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ പീഡനവും തന്നെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാങ്കുകളില്‍നിന്ന് കോടികളുടെ വായ്പയെടുത്ത് വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന മദ്യവ്യവസായി വിജയ് മല്യ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

I am indirectly related to VG Siddhartha. Excellent human and brilliant entrepreneur. I am devastated with the contents of his letter. The Govt Agencies and Banks can drive anyone to despair. See what they are doing to me despite offer of full repayment. Vicious and unrelenting.