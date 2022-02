ഷില്ലോങ്: രാജ്യത്തെ ബദ്ധവൈരികളായ കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും മേഘാലയയില്‍ ഒരേ മുന്നണിയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വങ്ങളില്‍ ആശയകുഴപ്പവും വാക്‌പോരും തുടങ്ങി. മുഖ്യമന്ത്രി കോണ്‍റാഡ് കെ. സാങ്മ നയിക്കുന്ന നാഷണല്‍ പീപ്പിള്‍സ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മേഘാലയ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയന്‍സില്‍ (എം.ഡി.എ) ആണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള അഞ്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരും ചേര്‍ന്നത്. ബിജെപി ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് ഈ മുന്നണി എന്നതാണ് വൈരുദ്ധ്യം.

'സിംഹത്തിനും മാനിനും ഒരേസമയം ഒരേ ജലാശയത്തില്‍ നിന്ന് എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് മേഘാലയ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ഏണസ്റ്റ് മാവ്രി പ്രതികരിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റേയും ബിജെപിയുടേയും പ്രത്യേയശാസ്ത്രം വിരുദ്ധമാണ്. എങ്ങനെ ഒരേ മുന്നണിയില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് തുടരാനാകുമെന്നും ഉടന്‍ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കോണ്‍റാഡ് കെ. സാങ്മയെ കാണുമെന്നും ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ പറഞ്ഞു.

പാര്‍ട്ടി ഹൈക്കാന്‍ഡുമായോ സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായോ ആലോചിക്കാതെ എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് എങ്ങനെ ഇത്തരമൊരു നിര്‍ണായക തീരുമാനമെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് മേഘാലയ കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദെബോറ മറാക്കിന്റെ ചോദ്യം. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് എംഎല്‍എമാര്‍ ബിജെപി ഉള്‍പ്പെട്ട സഖ്യത്തില്‍ ചേര്‍ന്നത് എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്നാണ് സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ വിന്‍സെന്റ് എച്ച് പാല പ്രതികരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച അടിയന്തര എക്‌സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയോഗം വിളിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ നവംബറില്‍ തങ്ങളുടെ 12 എം.എല്‍.എ.മാര്‍ ഒറ്റയടിക്ക് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് കൂടുമാറിയത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. അവശേഷിച്ച അഞ്ചുപേരാണ് ഇപ്പോള്‍ ബി.ജെ.പി. ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭരണസഖ്യത്തില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ഇവര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് പിന്തുണക്കത്തു കൈമാറി. ഇതുകാരണം ഭരണസഖ്യത്തിലെ മറ്റു കക്ഷികള്‍ക്ക് പ്രശ്‌നമൊന്നുമില്ലെന്നും എം.എല്‍.എ.മാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍തന്നെ തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സാങ്മ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ പഴയ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷകക്ഷിയായി.

2018-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അറുപതംഗ മേഘാലയ നിയമസഭയില്‍ 21 സീറ്റുമായി കോണ്‍ഗ്രസാണ് വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായത്. എന്നാല്‍, 20 സീറ്റു നേടിയ സങ്മയുടെ നാഷണല്‍ പീപ്പിള്‍സ് പാര്‍ട്ടി ബി.ജെ.പി. ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ ഭരണം പിടിച്ചു. ബി.ജെ.പി.ക്ക് രണ്ടു സീറ്റേയുള്ളൂ. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് നാലു എം.എല്‍.എ.മാര്‍ വൈകാതെ കൂറുമാറി. 12 എം.എല്‍.എ.മാര്‍ മൂന്നു മാസംമുമ്പ് തൃണമൂലിലേക്കും ചേക്കേറി. അവശേഷിക്കുന്ന അഞ്ചുപേരാണ് ഇപ്പോള്‍ ഭരണസഖ്യത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

തങ്ങള്‍ കൂറുമാറിയതല്ലെന്നും ഭരണപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പുരോഗമനപരമായ വികസനപരിപാടികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സഖ്യത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എ.മാര്‍ അറിയിച്ചു.

Content Highlights : Lion, deer cannot drink same water, says Meghalaya BJP chief on five MLAs joining ruling alliance