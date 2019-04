ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷികമേഖലയ്ക്ക് ആശ്വസിക്കാം. തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണില്‍ ഈ വര്‍ഷം കുറവുണ്ടാകില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ പോലെ മഴ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത.

ദീര്‍ഘകാല ശരാശരിയുടെ 96 ശതമാനം മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് എര്‍ത്ത് സയന്‍സ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എം രാജീവന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. കണക്കാക്കപ്പെട്ടതില്‍നിന്ന് അഞ്ചു ശതമാനം മഴ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്‌തേക്കാം.

ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ കാലം. രാജ്യത്തെ പകുതിയിലധികം കൃഷിഭൂമിക്ക് ജലം ലഭ്യമാക്കുന്ന തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍, സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയിലും നിര്‍ണായക സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തുന്നത്.

IMD: Overall the country is expected to have well distributed rainfall in 2019 monsoon season. It will be beneficial for the farmers in the ensuing Kharif season. https://t.co/sbATHR4lOU