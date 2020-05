ചെന്നൈ: 'കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതം വേദനാജനകമാണ്. തൊഴിലെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ചുമതലയാണ് കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ', മഹാരാഷ്ടയില്‍ കുടുങ്ങിയ തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ ഇടപെടണം എന്ന ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നടത്തിയ പരാമര്‍ശമാണിത്.

സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ മരിച്ച കുടിയേറ്റത്തൊഴിലേളികളുടെ കണക്കും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണവും അടങ്ങുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ കോടതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ രണ്ട് മാസത്തോട് അടുക്കുമ്പോള്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രവും നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി വളരുകയാണ് കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനും ആരോഗ്യവും. പട്ടിണി സഹിച്ച്, കിലോമീറ്ററുകള്‍ താണ്ടി വീടുതേടി പോകുന്നവരില്‍ പലരും അപകടങ്ങളില്‍ മരിക്കുന്നു.

വിദേശത്തുനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവര്‍, രാജ്യത്തെയും സംസ്ഥാനത്തേയും വിവിധ ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ ഇവയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസംവരെ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകളില്‍ ഏറെയും. ഇപ്പോള്‍ പുതിയ വെല്ലുവിളി കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ മടങ്ങിവരവും തിരിച്ചുപോക്കുമാണ്.

തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രയിലെ സാമൂഹിക അകലവും നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷമുള്ള ക്വാറന്റീനും കൃത്യമായി പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സ്ഥിതി അപകടകരമാവും എന്ന് കണക്കുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 477-ല്‍ 93 പേര്‍ കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ് ഏറയെും. ധാക്കയില്‍നിന്നു തിരിച്ചുവന്ന നാലുപേര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ 150 കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തിനിടെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കര്‍ണാടകയിലും തെലങ്കാനയിലും സമാന അവസ്ഥയാണ്. കര്‍ണാടകയില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കോവിഡ് കേസുകളില്‍ മിക്കവയും മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയവരാണ്.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ മാലദ്വീപില്‍ നിന്നെത്തിയ ആറുപേര്‍ക്ക് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ കപ്പലില്‍ കൊച്ചിയിലിറങ്ങി ശേഷം സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കിയ ബസ്സില്‍ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും വന്നു. കപ്പലില്‍ കാര്യമായ സാമൂഹ്യ അകലമൊന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് ചില യാത്രക്കാര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഈ ഇതേ കപ്പലിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത്.

കേരളത്തിലെ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെ കണക്കെടുത്താലും ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയവരെ കൂടുതലായി കാണാം. ഈ സാഹചര്യം രാജ്യത്ത് പൊതുവേയുണ്ട്. അഞ്ഞൂറും ആയിരവും കിലോമീറ്റര്‍ നടന്നുനീങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനുമാകുക എന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ ഇന്ന് മാത്രം 939 പേര്‍ കോവിഡ് ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു. ചെന്നൈയില്‍ 332 ആളുകള്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് മരണം കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധിതരുടെ ആകെ എണ്ണം 10,535 ആണ്. കര്‍ണാടകയില്‍ ഇന്ന് 36 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 14-ഉം ബംഗളൂരുവിലാണ്. ശിവാജി നഗറിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം ആശങ്കയുയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ 48 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് ഒരു മരണമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

