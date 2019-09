ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മുകശ്മീരിലെ സോപോറില്‍ സൈന്യവുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ലഷ്‌കര്‍ ഇ തൊയ്ബ നേതാവ് ആസിഫ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആസിഫ് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന കാർ തടഞ്ഞപ്പോളാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.

സോപോറില്‍ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ആസിഫ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിഞ്ചുകുട്ടിയടക്കം ഒരു കുടംബത്തിലെ മൂന്നു പേരെ വെടിവെച്ച് പരിക്കേല്‍പ്പിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നിലും ആസിഫാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പ്രദേശവാസികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ അനുകൂല പോസ്റ്റർ പതിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: LeT terrorist killed by security forces in Kashmir