ന്യൂഡല്‍ഹി: ജഡ്ജിമാരെ വിമര്‍ശിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരില്‍ കോടതിയലക്ഷ്യക്കുററം നേരിടുന്ന പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി വിട്ടയയ്ക്കണമെന്ന് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ. വേണുഗോപാല്‍. ഭാവിയില്‍ ഇത്തം പ്രവൃത്തികള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നാണ് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ സുപ്രീംകോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ കേസ് സെപ്റ്റംബര്‍ പത്തിന് വിധി പറയാന്‍ മറ്റൊരുബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. 'ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചത് മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയൂ.' അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ.വേണുഗോപാലിനോട് ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര ആരാഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നുളളത് അനിവാര്യമല്ലെന്ന് എ.ജി. അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

'ജനാധിപത്യം നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ സുപ്രീം കോടതി പരാജയപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് മുന്‍ ജഡ്ജുമാര്‍ പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതിയെ കുറിച്ചുളള മുന്‍ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജുമാര്‍ നടത്തിയ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ പട്ടികയും എന്റെ പക്കലുണ്ട്. അവര്‍ നീതിനിര്‍വഹണം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈ കേസില്‍ കോടതി പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് മാപ്പുനല്‍കുകയോ, മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി വിട്ടയയ്ക്കുകയോ ആണ് വേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നുളളത് അനിവാര്യമല്ല.' - എജി പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ താന്‍ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ കരുതുന്നതെങ്കില്‍ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര ചോദിച്ചു. ഇത് കോടതി അനുഭാവപൂര്‍വം പരിഗണിക്കേണ്ട കേസാണെന്നും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കോടതിയുടെ അന്തസ്സ് വര്‍ധിക്കുമെന്നുമാണ് എ.ജി. മറുപടി നല്‍കിയത്. 'ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന നിരവധി പൊതുതാല്പര്യ ഹര്‍ജികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുളള വ്യക്തിയാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍. കോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുജനസേവനം കണക്കിലെടുക്കണം.' എജി പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് ഇനി ആവര്‍ത്തിക്കരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നതില്‍ എന്തര്‍ത്ഥമാണുളളതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര ചോദിച്ചു. ഭൂഷന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ കോടതി രേഖകള്‍നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട എ.ജിയോട് താന്‍ ഉത്തമവിശ്വാസത്തില്‍ ചെയ്തതാണെന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ രേഖകളില്‍നിന്ന് നീക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് മിശ്രയുടെ മറുചോദ്യം.

ഉത്തമബോധ്യത്തോടെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയില്‍ ആത്മാര്‍ഥതയില്ലാതെ മാപ്പുപറഞ്ഞാല്‍ അത് കാപട്യവും ആത്മവഞ്ചനയാവുമെന്നും അതിനാല്‍ മാപ്പു പറയില്ലെന്നും തിങ്കളാഴ്ച പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights:Let him go with a warning, 'don't repeat this in future' AG told the Supreme Court