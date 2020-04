ന്യൂഡൽഹി: കൊവിഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മെയ് 3വരെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടിയെങ്കിലും ചില ഇളവുകള്‍ ലോക്കഡൗണിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ നല്‍കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.. നിലവിലെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ 20 വരെ തുടരും. അതിന് ശേഷം ഇളവുകള്‍ നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചത്.

കൂടുതല്‍ ഹോട്ടസ്‌പോട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപാധികളോടെ ഇളവുകള്‍ അനുവദിക്കാനാണ് അനുമതി നല്‍കുക

ഇളവുകള്‍ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമാകുമെന്നും സ്ഥിതിഗതികളില്‍ മാറ്റമുണ്ടായാല്‍ ഇളവുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.ഹോട്ടസ്പോട്ടുകൾ കുറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടരുന്നത് കര്‍ഷകര്‍, ദിവസവേതനക്കാര്‍, കൂലിത്തൊഴിലാളികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനാല്‍ കര്‍ഷകരെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഇടപെടണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവരോട് ഉടമകള്‍ കരുണയോടെ പെരുമാറണമെന്നും അവരെ ഈ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തില്‍ പുറത്താക്കരുതെന്നും പ്രധാനന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

