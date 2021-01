ബെംഗളൂരു : ബെന്നാര്‍ഘട്ട ദേശീയപാര്‍ക്കില്‍നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിനകത്ത് കണ്ടെത്തിയ പുലിക്കായി വനംവകുപ്പ് തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു. ഹുളിമാവ് തടാകത്തിന് സമീപത്തുള്ള എന്‍. ബേഗൂര്‍, കൊപ്പ പ്രദേശത്താണ് പുലിയെ കണ്ടത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് സമുച്ചയത്തിലെ സി.സി.ടി.വി. യില്‍ പുലിയുടെ ദൃശ്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ പ്രദേശവാസികള്‍ ആശങ്കയിലാണ്.

Leopard spotted again Begur of Bengaluru. The #leopard was spotted in the same apartment 30 minutes back. Karnataka forest officials working to catching the animal.@WildlifeSOS @BSYBJP @BlrCityPolice#Bengaluru pic.twitter.com/vVmr9MkWDR