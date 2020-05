ബെംഗളൂരു: കോവിഡ്19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീണ്ടുപോകുകയാണെങ്കില്‍ മഹാമാരിയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പട്ടിണി മരണങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് ഇന്‍ഫോസിസ് സ്ഥാപകന്‍ എന്‍.ആര്‍.നാരായണ മൂര്‍ത്തി.

'കൊറോണവൈറസിനോട് നാം പൊരുത്തപ്പെടണം. ഏറ്റവും ദുര്‍ബലരായവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനിടയില്‍ പ്രാപ്തിയുള്ളവരെ ജോലിയിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കണം'മൂര്‍ത്തി പറഞ്ഞു.

ഈ അവസ്ഥയില്‍ കൂടുതല്‍ കാലം തുടരാന്‍ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയില്ല, കാരണം പലഘട്ടത്തിലും കൊറോണവൈറസ് മൂലമുള്ള മരണത്തെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പട്ടിണി മരണങ്ങള്‍ രാജ്യത്തുണ്ടാകുമെന്നും ഇന്‍ഫോസിസ് സ്ഥാപകന്‍ പറഞ്ഞു. ബിസിനസ് തലവന്‍മാരുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'കോവിഡ് മൂലമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മരണനിരക്ക് 0.25-0.5 % ശതമാനമാണ്. വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഇത് വളരെ കുറവാണ്. വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ പ്രതിവര്‍ഷം ഒമ്പത് ദശലക്ഷം മരണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതില്‍ നാലിലൊന്നും മലിനീകരണം മൂലമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മലിനീകരണ ഭീഷണി നേരിടുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.

ഒമ്പത് ദശലക്ഷം ആളുകള്‍ സ്വാഭാവികമായി മരിക്കുമ്പോള്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെയുണ്ടായ ആയിരം പേരുടെ മരണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ വ്യക്തമാകുന്നത് കോവിഡ് നമ്മള്‍ കരുതുന്നപോലെ പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്ന ഒന്നല്ല-നാരായണ മൂര്‍ത്തി പറഞ്ഞു.

190 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാര്‍ അസംഘടിത മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കില്‍ സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഈ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗത്തിനും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണം ഉപജീവനമാര്‍ഗം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മൂര്‍ത്തി പറഞ്ഞു. ഇത് ദീര്‍ഘകാലം തുടരുകയാണെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് അവരുടെ ഉപജീവനമാര്‍ഗവും ജീവനും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

