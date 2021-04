ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന.

'സിസ്റ്റം' പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധിയില്‍ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരെയാണ്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് എല്ലാ സഹായവും നല്‍കാനും അവരുടെ വേദന ലഘൂകരിക്കാനും കോണ്‍ഗ്രസിലെ എന്റെ എല്ലാ സഹപ്രവര്‍ത്തകരോടും അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്. ഇത് കോണ്‍ഗ്രസ് കുടുംബത്തിന്റെ ധര്‍മമാണ്- രാഹുല്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

‘System’ failed, so it’s important to do Jan ki baat:



In this crisis, the country needs responsible citizens. I request my Congress colleagues to leave all political work- just provide all help and ease the pain of our countrymen.



This is the Dharma of the Congress family.