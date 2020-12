ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കര്‍ഷകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍. വിഷയത്തില്‍ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തനിക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ചര്‍ച്ചയുടെ പാത സ്വീകരിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കര്‍ഷകരോട് തോമര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്രം ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിശദമായ ആലോചനകള്‍ക്കു ശേഷമാണ് കര്‍ഷകരുടെ ജീവിതത്തില്‍ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനും കാലങ്ങളായി അവര്‍ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന അനീതി അവസാനിപ്പിക്കാനും കേന്ദ്രം കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും തോമര്‍ പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ സമരം ഡല്‍ഹിയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സാധാരണക്കാര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പരിഗണിച്ച് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനും ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്‌ന പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കാനും അദ്ദേഹം കര്‍ഷകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരുടെ പക്കലുണ്ട്. അവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തെങ്കിലും സര്‍ക്കാരിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറുപടികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ഷകര്‍ തള്ളിയെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് തങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ടെങ്കില്‍, നിര്‍ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണെന്നും തോമര്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വീണ്ടും ചര്‍ച്ച നടത്താനുള്ള ആവശ്യം കര്‍ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും കര്‍ഷകരും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ചര്‍ച്ച പിന്നീട് റദ്ദാക്കി. മുന്‍പ് അഞ്ചുതവണ ഇരു കൂട്ടരും ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ആറാംവട്ട ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്ന്. അക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കര്‍ഷകരോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കാനുള്ളത്. കാര്‍ഷിക നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളില്‍ പ്രതിഷേധമുണ്ടെങ്കില്‍ അതേക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം- നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍ പറഞ്ഞു.

