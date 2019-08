ബെംഗളൂരു: നിയമസഭയിലിരുന്ന് അശ്ലീലവീഡിയോ കണ്ടതിന്റെ പേരില്‍ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയ ബിജെപി നേതാവ്‌ ലക്ഷ്മണ്‍ സാവദി കര്‍ണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

2012ല്‍ യെദ്യൂരപ്പാ മന്ത്രിസഭയില്‍ അംഗമായിരിക്കേയാണ് ലക്ഷ്മണും മറ്റ് രണ്ട് മന്ത്രിമാരും സഭയിലിരുന്ന് അശ്ലീല വീഡിയോ കണ്ടതും വിവാദമായതും. തുടര്‍ന്ന് മൂവരും രാജിവെച്ചിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചെങ്കിലും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മഹേഷ് കുമട്ടല്ലിയോട് ലക്ഷ്മണ്‍ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

നിലവില്‍ എം എല്‍ എ പോലുമല്ലാത്ത ലക്ഷ്മണിനെ മന്ത്രിസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള ബി ജെ പി എം.എല്‍.എ രേണുകാചാര്യ രംഗത്തെത്തി. യെദ്യൂരപ്പയുമായി അടുപ്പം പുലര്‍ത്തുന്ന നേതാവാണ് രേണുകാചാര്യ. ലക്ഷ്മണിനെ മന്ത്രിസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട അനിവാര്യത അല്ലെങ്കില്‍ അത്യാവശ്യം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് രേണുകാചാര്യ ചോദിക്കുന്നു.

ദേശീയ-സംസ്ഥാന നേതാക്കളാണ് തന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതെന്നും അവര്‍ക്ക് തന്നില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ലക്ഷ്മണ്‍ പ്രതികരിച്ചു. പാര്‍ട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും സര്‍ക്കാരിന് സല്‍പേര് കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ലക്ഷ്മണിനെ കൂടാതെ ഗോവിന്ദ് കര്‍ജോള്‍, അശ്വന്ത് നാരായണ്‍ എന്നിവരാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്‌.

Karnataka Deputy Chief Minister Laxman Savadi in Bengaluru: National & state leaders made me Deputy CM, they have shown faith in me. I will make the party stronger and bring good name to the government. I did not ask for this post, senior leaders gave it to me, I accepted it. pic.twitter.com/JGFmIX6ZPC