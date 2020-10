ന്യൂഡല്‍ഹി: കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച 2012 ലെ നിര്‍ഭയ കേസിലെ പ്രതികള്‍ക്കുവേണ്ടി കോടതിയില്‍ ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ എ.പി. സിങ് ഹാഥ്‌റസ് കേസിലെ പ്രതികള്‍ക്കുവേണ്ടിയും കോടതിയിലെത്തും.

അഖില ഭാരതീയ ക്ഷത്രിയ മഹാസഭയാണ് എ.പി. സിങ്ങിനെ കേസ് ഏല്‍പ്പിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. സംഘടനയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനും മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ രാജാ മാന്‍വേന്ദ്ര സിങ്ങാണ് ഹാഥ്‌റസ് പ്രതികള്‍ക്കുവേണ്ടി ഹാജരാകാന്‍ എ.പി സിങ്ങിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. വക്കീല്‍ ഫീസായി നല്‍കാന്‍ വന്‍തുകതന്നെ സംഘടന പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവകാശവാദം.

'മേല്‍ജാതിക്കാരെ' അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താന്‍ എസ്.സി - എസ്.ടി വിഭാഗക്കാരെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ഇത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ രജ്പുത് വിഭാഗത്തിന് വേദനയുണ്ടാക്കിയെന്നും സംഘടന അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഹാഥ്‌റസില്‍ ദളിത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 19-കാരി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനും ക്രൂരപീഡനത്തിനും ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നീക്കം.

കടപ്പാട് - India Today

Content Highlights: Lawer of Nirbhaya convicts will appear for Hathras case accused