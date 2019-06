ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകശ്മീരിലെ ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറെക്കുറെ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനായിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവില്‍ ക്രമസമാധാന നില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്സഭയില്‍ ബില്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അമിത് ഷാ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ആറ് മാസത്തേക്കുകൂടി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നീട്ടണമെന്നാണ് അമിത് ഷായുടെ നിര്‍ദേശം. മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പിഡിപി സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ ബിജെപി പിന്‍വലിച്ചതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് കശ്മീരില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

ഭീകരതയോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഈ സര്‍ക്കാരിനില്ല. ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കഠിന പ്രയത്‌നം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്‍കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലടക്കം വലിയ ആക്രമണങ്ങളും രക്തചൊരിച്ചിലുമായിരുന്നു കശ്മീരിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അതൊന്നുമില്ല. ക്രമസമാധാന നില നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ നല്‍കാനാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. മിക്ക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരമായത് ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളിലാണെന്നും അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു.

40 ജവാന്മാരുടെ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ മൂലമാണ് കശ്മീരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നീട്ടിവെച്ചത്.

