ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് പകരം ക്രമാസമാധാനത്തിന്റെ ചുമതല മറ്റൊരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറാൻ നിർദേശിക്കണമോയെന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് തിരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അന്തിമ തീരുമാനം ജനുവരി മധ്യത്തോടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

ക്രമസമാധാനത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതെന്നാണ് കീഴ്‌വഴക്കം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർമാരാണ് സ്വീകരിക്കുക. നിലവിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ക്രമാസമാധാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഡിജിപി സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ക്രമസമാധാന ചുമതല ഉൾപ്പടെയുള്ളവ മറ്റൊരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറണമോ എന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരിഗണിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര സേനയെ ബൂത്തുകളിൽ വ്യന്യസിക്കുന്നത് ഉൾപ്പടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകൾ ഡിജിപി, എഡിജിപി റാങ്കിലുള്ള മറ്റൊരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറണമോയെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കീഴ്വഴക്കം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ ഗതിയിൽ പരാതി ഇല്ലാതെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റാറില്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും.

ജൂണിലാണ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വിരമിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ചുമതല മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകുകയും ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് ക്രമാസമാധാനത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് വിരമിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ആശങ്ക സർക്കാരിലെ ചില ഉന്നതർക്കുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്വത്തിലൂടെ രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് ലോക് നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചേക്കും എന്നും സൂചനയുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ചുമതലയേക്കും

നിയമസഭാ തിഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ചുമതലയേൽക്കും. നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബിശ്വാസ് മേത്ത ഫെബ്രുവരിയിൽ വിരമിക്കും. സീനിയോറിറ്റിയിൽ മുന്നിലുള്ള ആനന്ദ് കുമാർ, അജയ് കുമാർ, ഇന്ദർജീത്ത് സിംഗ്, വി പി ജോയ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണ്. ഇതിൽ ആദ്യ മൂന്ന് മൂന്ന് പേര് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധ്യത ഇല്ല.

വിപി ജോയ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആകാൻ കേരളത്തിൽ എത്തുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ സെക്രട്ടറി പദവിയിലേക്കും ജോയിയുടെ പേര് പരിഗണിക്കുന്നതായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം. ജോയും കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിമുഖത കാണിച്ചാൽ ടികെ മനോജ് കുമാറിന് സാധ്യത കൂടും. കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള മനോജ് കുമാറും കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് അറിയിച്ചാൽ ടികെ ജോസ് സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാകും. 2022 ജൂൺ മാസമാണ് ടികെ ജോസ് വിരമിക്കുന്നത്.

content highlights:law and order charge may shifted from Behra before assembly election