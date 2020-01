ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിലെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ദേവേന്ദ്ര സിങ് ഭീകരര്‍ക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ വന്‍ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നടന്ന പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ആരായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നതെന്ന് ലോക്‌സഭയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി ആരോപിച്ചു.

ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അറസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും തയ്യാറാകണം. ദേവേന്ദ്ര സിങ് ഭീകരരെ വാഹനത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിയ ആള്‍ മാത്രമാണെന്ന് കരുതാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അറസ്റ്റിനു പിന്നില്‍ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാലയും രംഗത്തെത്തി.

ആരുടെ പ്രേരണയിലാണ് ദേവേന്ദ്ര സിങ് ഭീകരരെ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിച്ചത് എന്നകാര്യം വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സുര്‍ജേവാല പറഞ്ഞു. ദേവേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ നീക്കത്തിനു പിന്നില്‍ അധികാരത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്തണം. അദ്ദേഹം ഭീകരരെ വാഹനത്തില്‍ കടത്തിയ ആള്‍ മാത്രമാണോ അതോ വന്‍ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതിനിടെ, കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തി. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് ആരാണ് എന്നകാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് സംശയമുണ്ടോയെന്ന് സോണിയയും രാഹുലും വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോണ്‍ഗ്രസ് പാകിസ്താനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപി വക്താവ് ആരോപിച്ചു.

Content Highlights: Larger conspiracy behind Jammu and Kashmir Police officer's arrest, PM must answer: Cong