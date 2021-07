ന്യൂഡല്‍ഹി: നിതിന്‍ ഗഡ്കരി പെട്രോളിയം വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഐഎഎന്‍എസ്-സീ വോട്ടര്‍ സര്‍വേ. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും പെട്രോളിയം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി ഹര്‍ദീപ് സിംങ് പുരി ചുമതലയേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി തന്നെ പെട്രോളിയം വകുപ്പിന്റെ ചുമതലകൂടി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് സര്‍വേയില്‍ ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നത്.

സമാന്തര ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുതിച്ചുയരുന്ന പെട്രോള്‍ വിലയില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസം പകരുമെന്ന നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയുടെ പരാമശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സര്‍വേ നടത്തിയത്. സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 49.6 ശതമാനം ആളുകളും ഗഡ്കരി പെട്രോളിയം വകുപ്പിന്റെ ചുമതല കൂടി ഏറ്റെടടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ 34.5 ശതമാനം ആളുകള്‍ പുതിയ പെട്രോളിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിംങ് പുരിയെ പിന്തുണച്ചു. പുതിയ മന്ത്രി പെട്രോള്‍ വിലകുറച്ച് കഴിവ് തെളിയിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം.

ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളും സര്‍വേയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സൗജന്യ വൈദ്യുതി വാഗ്ദാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിച്ചുകയറാനുള്ള മികച്ച തന്ത്രങ്ങളിലൊന്നായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതായി സര്‍വേ കണ്ടെത്തി. എഎപി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജരിവാള്‍ മുതല്‍ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചാല്‍ സൗജന്യ വൈദ്യുതിയെന്ന വാഗ്ദാനം നല്‍കിയത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുമെന്നാണ് സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത പകുതിയിലധികം ആളുകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അതേസമയം സൗജന്യ വൈദ്യുതി നല്‍കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാകുമെന്നും ഇത് മറ്റ് അവശ്യസേവനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും സര്‍വേയില്‍ അഭിപ്രായം ഉയര്‍ന്നു.

പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കര്‍ഷകര്‍ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് സര്‍വേയില്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്ന മറ്റൊരാവശ്യം. പങ്കെടുത്ത 54.3 ശതമാനം ആളുകളുടേയും കര്‍ഷകര്‍ മത്സരിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണം അനിവാര്യമെന്നും സര്‍വേയില്‍ ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ തീരുമാനത്തിനും സര്‍വേയില്‍ മികച്ച പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ മാത്രമല്ല രാജ്യത്താകെ ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണത്തിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയമായെന്നാണ് സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 52.1 ശതമാനം ആളുകളുടേയും അഭിപ്രായം.

