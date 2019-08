ന്യൂഡല്‍ഹി: അമര്‍നാഥ് തീര്‍ത്ഥയാത്രാ പാതയില്‍ നിന്ന് ബോംബുകളും സ്‌നൈപ്പര്‍ റൈഫിളുകളും കണ്ടെടുത്തതായി സൈന്യവും പോലീസും സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. അമര്‍നാഥ് യാത്ര അട്ടിമറിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഭീകരര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി വ്യക്തമായ തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത എം 24 സ്‌നൈപ്പര്‍ റൈഫിളടക്കം ഒട്ടേറെ ആയുധങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തതായും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സൈനിക സാന്നിധ്യം വര്‍ധിപ്പിച്ചുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സുരക്ഷാ സേനകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.

Chinar Corps Commander Lt General K J S Dhillon in Srinagar: An M-24 American sniper rifle with a telescope was also recovered from a terror cache along Shri Amarnath ji route pic.twitter.com/VLmkmN8iAd — ANI (@ANI) August 2, 2019

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളായി പാകിസ്താന്‍ പിന്തുണയോടെ അമര്‍നാഥ് യാത്ര അട്ടിമറിക്കാന്‍ ഭീകരര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി വ്യക്തമായ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരച്ചില്‍ ശക്തമാക്കിയത്. തിരച്ചിലില്‍ മൈനുകളും സ്‌നൈപ്പര്‍ റൈഫിളുകളുമുള്‍പ്പെടെയുള്ള ആയുധ ശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തതായും ചിനാര്‍ കോര്‍പ്‌സ് കമാന്‍ഡര്‍ ലഫ്.ജനറല്‍ കെജെഎസ് ധില്ലന്‍ പറഞ്ഞു.

അമര്‍നാഥ് പാതയില്‍ നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ നിന്നാണ് ഐ.ഇ.ഡികളും നാടന്‍ ബോംബുകളുമടക്കമുള്ള സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. വളരെ അകലെ നിന്നു പോലും ടെലിസ്‌കോപ്പിലൂടെ ലക്ഷം വെച്ച് വെടിയുതിര്‍ക്കാവുന്ന തോക്കുകളാണ് എം-4 സ്‌നിപ്പര്‍ റൈഫിളുകള്‍. അമേരിക്കയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ഇത്തരം റൈഫിളുകളാണ് കണ്ടെടുത്തത്.

SP Pani, IGP Kashmir: This year more than 10 serious attempts (terror attack attempts) were made at different places in the valley. In these IED modules, several terrorists like Munna Lahori before that Kamran, Usman were arrested. pic.twitter.com/ZCof48MK8M — ANI (@ANI) August 2, 2019

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ പാകിസ്താന്‍ ശക്തമായ ഇടപെടല്‍ നടത്തുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് ലഭിച്ചതെന്നും കശ്മീരില്‍ സമാധാനം പുലരുന്നതില്‍ അവര്‍ നിരാശരാണെന്നും ലഫ്.ജനറല്‍ കെജെഎസ് ധില്ലന്‍ പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ തീവ്രവാദി സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്ന് ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറല്‍ ദില്‍ബാഗ് സിങ് പറഞ്ഞു. താഴ്‌വരയില്‍ സുരക്ഷാ സേനക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുന്നവരാണ് പിന്നീട് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ചെന്നുപെടുന്നത്. അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് സുരക്ഷാ സേനക്കെതിരെ കല്ലെറിയാന്‍ കുട്ടികളെ വിടുന്ന അമ്മമാര്‍ ഇത് ഒരു അപേക്ഷയായി കണക്കാക്കണമെന്ന് ലഫ്.ജനറല്‍ കെജെഎസ് ധില്ലന്‍ പറഞ്ഞു.

Chinar Corps Commander Lt General K J S Dhillon in Srinagar: An M-24 American sniper rifle with a telescope was also recovered from a terror cache along Shri Amarnath ji route pic.twitter.com/VLmkmN8iAd — ANI (@ANI) August 2, 2019

Content highlights: IEDs and M-24 American sniper rifle with a telescope were recovered from a terror cache along Shri Amarnath route