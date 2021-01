ന്യൂഡൽഹി: ജനുവരി 16ന് രാജ്യത്ത് വാക്സിൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരായി ഇന്ത്യ ചരിത്രപരമായ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വാക്സിൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

'ജനുവരി 16ന് കോവിഡ് 19ന് എതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രപരമായ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുകയാണ്. അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി വാക്സിൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യ പരിഗണന നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ധീരരായ ഡോക്ടർമാക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും മറ്റു മുന്നണി പ്രവർത്തകർക്കുമാണ്', മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രാജ്യത്ത് ജനുവരി 16 മുതൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികളും ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നു കോടി ആളുകൾക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ നൽകുക. തുടർന്ന് അമ്പത് വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരും അമ്പതു വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ള അസുഖബാധിതരും ഉൾപ്പെടുന്ന 27 കോടിയോളം പേർക്കും വാ്സിൻ നൽകുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

On 16th January, India takes a landmark step forward in fighting #COVID19. Starting that day, India’ s nation-wide vaccination drive begins. Priority will be given to our brave doctors, healthcare workers, frontline workers including Safai Karamcharis: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/T4MvVNTlNp