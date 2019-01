ന്യൂഡല്‍ഹി: ആര്‍ ജെ ഡി അധ്യക്ഷനും മുന്‍ റെയില്‍വേ മന്ത്രിയുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും ഭാര്യയും ബിഹാര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി റാബ്രി ദേവിക്കും മകന്‍ തേജസ്വി യാദവിനും ഐ ആര്‍ സി ടി സി അഴിമതിക്കേസില്‍ ജാമ്യം. ഡല്‍ഹി പാട്യാല ഹൗസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. എന്നാല്‍ കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണക്കേസില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനാല്‍ ലാലുവിന് പുറത്തിറങ്ങാനാകില്ല.

കേസിലെ അടുത്തവാദം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് കോടതി കേള്‍ക്കും. നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ജുഡീഷ്യറിയില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം തേജസ്വി യാദവ് പ്രതികരിച്ചു.

ഐ ആര്‍ സി ടി സിയുടെ രണ്ട് ഹോട്ടലുകളുടെ നടത്തിപ്പ് സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് നല്‍കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടാണ് ഐ ആര്‍ സി ടി സി അഴിമതിക്കേസ്. 2018 ഏപ്രിലിലാണ് കേസില്‍ സി ബി ഐ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്. ലാലുപ്രസാദ് യാദവിനെ കൂടാതെ മുന്‍കേന്ദ്രന്ത്രി പ്രേം ചന്ദ് ഗുപ്ത, ഭാര്യ സരള ഗുപ്ത തുടങ്ങിയവരും കേസിലെ പ്രതികളാണ്.

Tejashwi Yadav on being granted regular bail in IRCTC scam case: We are confident of getting justice. We trust the judiciary. pic.twitter.com/pe1ycSBkih