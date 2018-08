ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രമാദമായ ഐ.ആര്‍.സി.ടി.സി അഴിമതി കേസില്‍ ആര്‍.ജെ.ഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലൂപ്രസാദ് യാദവിന്റെ ഭാര്യ റാബ്രി ദേവിക്കും മകന്‍ തേജസ്വി യാദവിനും ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് ഇവര്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവധിച്ചത്.

ഇവര്‍ ഉള്‍പ്പടെ 12 വ്യക്തികള്‍ക്കും 2 കമ്പനിക്കുമെതിരെ ഏപ്രിലിലാണ് സി.ബി.ഐ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഐ.ആര്‍സി.ടിസി ഹോട്ടലുകള്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനുള്ള കരാറില്‍ അഴിമതി നടന്നു എന്നാണ് കേസ്.

2016ലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഐ.ആര്‍.സി.ടി.സിയുടെ റാഞ്ചിയിലെയും പുരിയിലെയും ഹോട്ടലുകളുടെ കരാര്‍ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് നല്‍കിയതില്‍ കൈക്കൂലിയായി പട്‌നയിലെ മൂന്ന് ഏക്കര്‍ വാണിജ്യ സ്ഥലം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം.

ലാലുവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ പാര്‍ട്ടിയിലെ മറ്റൊരു പി.സി ഗുപ്തയും ഭാര്യയും ലാറ പ്രൊജക്ട്‌സ് എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയും കേസില്‍ പ്രതികളാണ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റും ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു.

