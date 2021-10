ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലഖിംപുര്‍ ഖേഡിയില്‍ കര്‍ഷക സമരത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സംഘര്‍ഷം ആളിക്കത്തുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമപ്രവർത്തകന്‍ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം ഒമ്പതായി. ലഖിംപുരിലേക്കുള്ള യാത്ര തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച എസ്പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു.

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നേരെ കാര്‍ ഓടിച്ച് കയറ്റിയെന്ന ആരോപണത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് കുമാര്‍ മിശ്രയുടെ മകനെതിരെ യുപി പോലീസ് കൊലപാതക കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് തയാറാക്കിയ എഫ്ഐആര്‍ പ്രകാരം മന്ത്രിയുടെ മകന്‍ ഉള്‍പ്പടെ 14 പേര്‍ക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോള്‍ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സംഘർഷം നിലനില്‍ക്കുന്ന ലഖിംപുര്‍ ഖേഡിയിലേക്കുള്ള യാത്ര പോലീസ് തടഞ്ഞതിനെതിരെ റോഡില്‍ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച അഖിലേഷ് യാദവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു. ഹസര്‍ഗഞ്ച് പോലീസാണ് അഖിലേഖിനെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ലഖിംപുര്‍ ഖേഡിയിലേക്കുള്ള അഖിലേഷിന്റെ യാത്ര തടഞ്ഞ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് എസ്പി ആരോപിച്ചു. ഇതിനിടെ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ വസതിക്ക് പുറത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന പോലീസ് വാഹനത്തിന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തീയിട്ടു.

#WATCH | Lucknow: Police take Samajwadi Party president Akhilesh Yadav into custody outside his residence where he staged a sit-in protest after being stopped from going to Lakhimpur Kheri where 8 people died in violence yesterday pic.twitter.com/VYk12Qt87H