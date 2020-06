ന്യൂഡല്‍ഹി: ലഡാക്കില്‍ ഏപ്രിലില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകണമെന്ന് ചൈനയോട് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരുമാസമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന സംഘര്‍ഷത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ നടന്ന സുപ്രധാന സൈനികതല ചര്‍ച്ചയിലാണ് ഇന്ത്യ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ലഡാക്കിലെ ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയിലേക്ക് സൈനികരെയും ആയുധങ്ങളെയും എത്തിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തണമെന്നും നിലവില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നവരെ മുഴുവന്‍ തിരികെ അയയ്ക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 14 കോര്‍പ്‌സ് കമാന്‍ഡറായ ലഫ്. ജനറല്‍ ഹരിന്ദര്‍ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് എത്തിയത്. ചൈനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സൗത്ത് സിന്‍ജിയാങ് മിലിട്ടറി റീജിയണ്‍ കമാന്‍ഡറായ മേജര്‍ ജനറല്‍ ലിയു ലിന്‍ ആണ് പങ്കെടുത്തത്. സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം റോഡ് നിര്‍മിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ചൈനീസ് സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കുള്ളിലാണ് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതെന്നും അക്കാര്യത്തില്‍ ചൈന എതിര്‍പ്പ് ഉന്നയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഇന്ത്യ നിലപാടെടുത്തു.

മൂന്നുമണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചര്‍ച്ചയുടെ പൂര്‍ണ വിവരങ്ങള്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ചര്‍ച്ചയുടെ വിവരങ്ങള്‍ സൈനികോദ്യോഗസ്ഥര്‍ കരസേനാ മേധാവി എം.എം. നരവനെ, നോര്‍ത്തേണ്‍ ആര്‍മി കമാന്‍ഡര്‍ വൈ.കെ. ജോഷി എന്നിവര്‍ക്കു മുന്നില്‍ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷമാകും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന വരിക.

Content Highlights: Ladakh standoff talks: India asks China to restore April status at LAC, China says stop roadwork