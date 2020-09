ന്യൂഡല്‍ഹി: കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് രാഷ്ട്രീയ തലത്തില്‍ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കര്‍. ചൈനയുമായി മൊത്തത്തിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ നിന്ന് അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നത്തെ മാറ്റിനിര്‍ത്താനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി മോസ്‌കോയില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഷാങ്ഹായ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി എസ്. ജയശങ്കര്‍ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി സെപ്റ്റംബര്‍ 10ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

" അതിര്‍ത്തിയിലെ അവസ്ഥയെ ചൈനയുമായുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്താനാകില്ല. അതിര്‍ത്തിയില്‍ ശാന്തിയും സമാധാനവുമില്ലെങ്കില്‍ ബാക്കിയുള്ള ബന്ധങ്ങള്‍ പഴയ രീതിയില്‍ തുടരാനാകില്ല. കാരണം ശാന്തിയും സമാധാനവുമാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം." - ജയശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ മറികടന്ന് കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ പാങ്കോംഗ് തടാകത്തിന് സമീപം വെടിയുതിര്‍ത്തുവെന്ന് ചൈന ആരോപിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സൈനികര്‍ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി എന്നാണ് ചൈനയുടെ അവകാശവാദം.

