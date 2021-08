ലഡാക്കില്‍ ആദ്യത്തെ മൊബൈല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ മൂവി തിയേറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. രാജ്യത്തെ അതിവിദൂരമേഖലകളിലുള്ളവര്‍ക്കും സിനിമ അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ലേയിലെ പല്‍ദാനില്‍ തിയേറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിയേറ്റര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ലോകസിനിമാചരിത്രത്തിലും ഈ തിയേറ്റര്‍ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

11,562 അടി ഉയരത്തിലാണ് തിയേറ്റര്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ലഡാക്ക് ബുദ്ധിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് തുപ്സ്ഥാന്‍ ഷെവാങ്, പ്രശസ്ത സിനിമാതാരം പങ്കജ് ത്രിപാഠി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖര്‍ സിനിമാശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. ലഡാക്കിലെ ചാങ്പ നാടോടി സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിര്‍മിച്ച ഹ്രസ്വചിത്രം സെകൂലും അക്ഷയ്കുമാര്‍ നായകനായ ബെല്‍ബോട്ടവും തിയേറ്ററിലെത്തിയ സൈനികര്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു.

Ladakh | To bring cinema watching experience to most remote areas, a mobile theatre, situated at an altitude of 11,562 ft, was introduced in Leh. "It offers affordable tickets & has several facilities. Seating arrangement is also good,"says Mepham Otsal, National School of Drama pic.twitter.com/euBJeVjxNA

സ്വകാര്യകമ്പനിയായ പിക്ചര്‍ ടൈം ഡിജിപ്ലക്‌സാണ് തിയേറ്റര്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാറ്റ് നിറച്ച് വികസിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് തിയേറ്റര്‍. 28 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസായി തിയേറ്ററിനുള്ളിലെ താപനിലയും, വായുസഞ്ചാരവും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി എയര്‍ കണ്ടീഷണറുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മിതമാണെന്നും ഇരിപ്പിടങ്ങള്‍ സൗകര്യപ്രദമായാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും നാഷണല്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ മെഫാം ഒട്‌സല്‍ എഎന്‍ഐയോട് പ്രതികരിച്ചു. കലയുടേയും സിനിമയുയേയും ലോകത്തിലേക്ക് ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

PT now in Leh. Not just Ladakh’s 1st moving theatre bt also d highest altitude cinema theatre in d world. Grateful to the Govt of Ladakh.A big thank you to Sri Thupstan Chewang, President,LBA & @TripathiiPankaj fr gracing our event with your presence. @sushilsays @satishkaushik2 pic.twitter.com/sMzeHeQQ5E