ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനുള്ള അവകാശം ചൈനക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ. അതിര്‍ത്തി പ്രദേശത്തെ 44 പാലങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ തുറന്നതിന് പിന്നാലെ ബെയ്ജിങ് നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തോട് പ്രതികരിക്കവെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീരും ലഡാക്കും എക്കാലത്തും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും അത് എന്നും അങ്ങനെതന്നെ തുടരുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു.

അരുണാചല്‍ പ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ശ്രീവാസ്തവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കശ്മീരിനെയും ലഡാക്കിനെയും പോലെ അരുണാചല്‍ പ്രദേശും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ഇക്കാര്യം ചൈനയെ പലതവണ അറിയിച്ചതാണ്. ഉത്തതതല ചര്‍ച്ചകളില്‍പോലും ഇന്ത്യ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീവാസ്തവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി ഇന്ത്യ മാറ്റിയത് നിയമവിരുദ്ധമായാണെന്നും ചൈന അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതിര്‍ത്തി പ്രദേശത്തെ പാലങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ തുറന്നതിന് പിന്നാലെ ചൈന പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സൈന്യത്തെയും ആയുധങ്ങളെയും അതിവേഗം എത്തിക്കാന്‍ പുതിയ പാലങ്ങള്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍, അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ മൂലകാരണമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ലഡാക്കിനെയും അരുണാചല്‍ പ്രദേശിനെയും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതിര്‍ത്തി മേഖലയില്‍ സൈനിക മത്സരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തെ എതിര്‍ക്കുമെന്നും ചൈന പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളില്‍ ചൈന അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ന്യൂഡല്‍ഹി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിര്‍ത്തി മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് ഇന്ത്യ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്‍കും. എന്നാല്‍ സമാധാനം നിലനിര്‍ത്തുകയും കരാറുകള്‍ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

