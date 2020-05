ഖാലിദ് ബംബ്രാണ

മുംബൈ: ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയില്‍ മലയാളി മരിച്ചു. കാസര്‍കോട് കുമ്പള സ്വദേശി ഖാലിദ് (55)ബംബ്രാണയാണ് മരിച്ചത്. മുംബൈയില്‍ ഹോട്ടല്‍ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ഐ.എം.സി.സി. മുംബൈ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്, ബോംബെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കൗണ്‍സിലര്‍, അഖില കേരള കാസര്‍കോട് ജമാഹത്ത് മയ്യത്ത് പരിപാലന കമ്മിറ്റി തുടങ്ങി നിരവധി സംഘടനകളുടെ സജീവ പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു.

നഗരത്തിലെ നാല് പ്രമുഖ ആശുപത്രികളില്‍ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ കിടക്കയോ വെന്റിലേറ്റര്‍ സൗകര്യങ്ങളോ ഓക്സിജന്‍ സിലിണ്ടര്‍ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളോ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.

നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രികളായ സെയ്ഫി, പ്രിന്‍സ് അലി ഖാന്‍, ബോംബെ ഹോസ്പിറ്റല്‍, ലീലാവതി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൊണ്ടുപോയത്. എവിടെയും ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അടിയന്തര സൗകര്യങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്ത വിധം തിരക്കായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഖാലിദ് മരിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റെതെന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാല്‍ പോലും ചികിത്സ ലഭിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വിധം ആശുപത്രികളെല്ലാം തിരക്കിലാണ്. പലയിടത്തും സൗകര്യങ്ങള്‍ പരിമിതമായതും രോഗികളെ വലയ്ക്കുകയാണ്.

ഖാലിദ് ബംബ്രാണയുടെ അകാല വിയോഗത്തില്‍ ബോംബെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു നല്ല സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകനെയാണ് നഗരത്തിന് നഷ്ടമായതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് സി.എച്ച്. അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ പറഞ്ഞു.

മികച്ച സംഘാടകന്‍ കൂടിയായ ഖാലിദിന്റെ വേര്‍പാട് ബോംബെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന് തീരാനഷ്ടമാണെന്ന് സെക്രട്ടറി വി.എ. ഖാദര്‍ ഹാജി, ട്രഷറര്‍ വി.കെ. സൈനുദ്ദീന്‍ എന്നിവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മുംബൈയില്‍ മരിച്ച രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയാണ് ഖാലിദ്. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയും നവി മുംബൈ ഉള്‍വെയിലെ വീട്ടമ്മയുമായ വിമലയും ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മരിച്ചത്.

