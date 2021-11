ന്യൂഡല്‍ഹി: യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണരേഖയോടുചേര്‍ന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഭൂമിയില്‍ അവകാശവാദമുന്നയിക്കാന്‍ ചൈന തന്ത്രപരമായി നീങ്ങുകയാണെന്ന യു.എസ്. റിപ്പോര്‍ട്ടിനോട് പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ ചൈന നിര്‍മിച്ചതായി പറയുന്ന 100 വീടുകള്‍ അടങ്ങുന്ന ഗ്രാമം ചൈനീസ് നിയന്ത്രണത്തിലള്ള പ്രദേശത്താണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെന്റഗണ്‍ യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസിനു സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിനോടുള്ള പ്രതികരണമായാണ് ഇന്ത്യ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

അപ്പര്‍ സുബന്‍സിരി ജില്ലയിലെ തര്‍ക്ക പ്രദേശത്തുള്ള ഗ്രാമം ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശത്താണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. നാല് വര്‍ഷങ്ങളായി ചൈന മേഖലയില്‍ ഒരു സൈനിക പോസ്റ്റ് നിലനിര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സമയത്ത് നിര്‍മാണങ്ങള്‍ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ആറ് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ചൈന കൈയടക്കിയ പ്രദേശത്താണ് ഗ്രാമം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

2020-ല്‍ ഇന്ത്യയിലെ അരുണാചല്‍ പ്രദേശിനും ടിബറ്റ് സ്വയംഭരണമേഖലയ്ക്കുമിടയിലുള്ള തര്‍ക്കപ്രദേശത്ത് ചൈന നൂറോളം വീടുകളുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പെന്റഗണിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിലുണ്ടായ ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കടുത്ത് ചൈന ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും ഒപ്പം ആണവായുധശേഖരം അതിവേഗം വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

യു.എസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുന്നതു തടയാന്‍ ചൈന നിരന്തരം ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു. 2027-ഓടെ എഴുന്നൂറോളം ആണവ പോര്‍മുനകള്‍ (വ്യോമ, കര, നാവിക) സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ചൈനയുടെ ശ്രമം. നേരത്തേ, പെന്റഗണ്‍ പ്രവചിച്ചിരുന്നതിനെക്കാള്‍ രണ്ടരയിരട്ടി അധികം വേഗത്തിലാണ് ആണവായുധ മേഖലയില്‍ ചൈനയുടെ മുന്നേറ്റം. ആണവായുധശേഷിയില്‍ മുമ്പിലുള്ള യു.എസിനും റഷ്യയ്ക്കുമൊപ്പമെത്തുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. എന്നാല്‍, പെന്റഗണിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് മുന്‍വിധികളാണെന്നാരോപിച്ച് ചൈന തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

