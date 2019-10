ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ ഛത്തീസ്ഗഢില്‍ നിന്നെത്തിയ തൊഴിലാളിയെ ഭീകരര്‍ വധിച്ചു. രാജസ്ഥാനില്‍നിന്നുള്ള ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍ വെടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭവം നടന്ന് രണ്ടു ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണിത്.

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് കശ്മീരിലെത്തുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഭീകരര്‍ ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് കൊലപാതകങ്ങള്‍. വ്യാപാരം തടസപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജനങ്ങളില്‍ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിതെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

കശ്മീരില്‍നിന്നുള്ള പഴങ്ങളുടെ വ്യാപാരം വര്‍ധിച്ചതിന്റെ നിരാശയിലാകാം ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഭീകരര്‍ വധിച്ചതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. സംഭവത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഭീകരവാദികളില്‍ ഒരാള്‍ പാകിസ്താന്‍ പൗരനാണെന്ന് പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അതിനിടെ, കശ്മീരിലെ അനന്തനാഗ് ജില്ലയില്‍ മൂന്ന് ഭീകരരെ സുരക്ഷാസൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ചു. ഭീകരര്‍ ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരരുതെന്ന് അധികൃതര്‍ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

72 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം കശ്മീരിലെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം താഴ്‌വരിയില്‍ സുരക്ഷാ സൈന്യവും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആദ്യ ഏറ്റുമുട്ടലാണിത്. സൈന്യം വധിച്ച മൂന്ന് ഭീകരരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

