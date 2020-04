അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തില്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം കൂടാന്‍ കാരണം ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ വ്യാപകമായി കാണപ്പെട്ട എല്‍ - ടൈപ്പ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യമാകാമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍. 133 പേരാണ് ഗുജറാത്തില്‍ ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

എസ് - ടൈപ്പ് വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ച് എല്‍ - ടൈപ്പ് വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായതാകാം മരണസംഖ്യ ഉയരാന്‍ കാരണം. എന്നാല്‍, ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഗുജറാത്ത് ബയോ ടെക്‌നോളജി റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍ (ജിബിആര്‍സി) ലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ സി.ജി ജോഷി എന്‍ഡിടിവിയോട് പറഞ്ഞു.

ഉയര്‍ന്ന മരണസംഖ്യ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ എല്‍ -ടൈപ്പ് വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിദേശത്ത് നടന്ന പഠനങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ വുഹാനില്‍ ഇത് വ്യാപകമായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഗുജറാത്തിലെ ഒരു വൈറസ് ബാധിതനില്‍നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളിലും എല്‍ - ടൈപ്പ് വൈറസ് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. എസ് - ടൈപ്പ് വൈറസിനെക്കാള്‍ കാഠിന്യം കൂടിയതാണ് ഇത്. വിവിധ ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ എല്‍ - ടൈപ്പ് വൈറസാണ് കൂടുതല്‍ മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എന്നാല്‍, പല രോഗികള്‍ക്കും മറ്റ് അസുഖങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഗുജറാത്തിലെ മരണസംഖ്യ ഉയരാന്‍ ഇടയാക്കിയെന്നണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഹൃദയ - ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍, പ്രമേഹം, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് മരിച്ചവരില്‍ ഏറെയുമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. 60 വയസിനു മുകളിലും അഞ്ച് വയസില്‍ താഴെയും പ്രായമുള്ളവരാണ് മരിച്ചവരില്‍ ഏറെയുമെന്നും ഗര്‍ഭിണികളും ജീവന്‍ നഷ്ടമായവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുവെന്നും ഗുജറാത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ജയന്തി രവി അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

കടപ്പാട് - NDTV

Content Highlights: L type coronavirus likely caused more deaths in Gujarat - says experts