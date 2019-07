ബെംഗളൂരു: വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വിഷയത്തില്‍ നിര്‍ദേശം വരേണ്ടത് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നല്ലെന്ന് കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി.

Karnataka Chief Minister HD Kumaraswamy in state Assembly: I leave the decision on the floor test to you (the Speaker). It won't be directed by Delhi. I request you to protect me from the letter sent by the Governor. https://t.co/zUHJxNKpIZ