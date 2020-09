ന്യൂഡല്‍ഹി: കെ.ടി. ജലീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് സി.പി.എം. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ(പി.ബി.). സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുളള കോണ്‍ഗ്രസ്- ബി.ജെ.പി. ശ്രമങ്ങളാണ് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമെന്ന് പി.ബിയില്‍ പരാമര്‍ശം. പ്രതിപക്ഷ പ്രചാരണം പ്രതിരോധിക്കാനും പി.ബിയില്‍ ആഹ്വാനമുണ്ടായി.

കോണ്‍ഗ്രസ് ബി.ജെ.പിയുടെ ബി ടീമായി മാറിയെന്ന് കേരളത്തില്‍ നിന്നുളള നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന വിവാദങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണ്. സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുളള ശ്രമമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന നിലപാടിനെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും അംഗീകരിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുളള പ്രതിപക്ഷ പ്രചാരണങ്ങളാണ് കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ബിജെപിയുടെ ബി ടീമായി മാറി. ജലീലിന്റെ വിഷയത്തില്‍ നേരത്തേ തന്നെ സംസ്ഥാന പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമപരമായി തന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും സി.പി.എം. ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അറിയിച്ചു.



'നിയപ്രകാരം ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാല്‍ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് ഇടതുമുന്നണി സര്‍ക്കാരും പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ചോദ്യംചെയ്യല്‍ നിയമപരമായ നടപടി മാത്രമാണ്.' സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: KT Jaleel controversy: PB call on to resist opposition campaign