നാഗ്പുര്‍: കരിപ്പൂരില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനം തകര്‍ന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ദീപക് വസന്ത് സാഠേയെ മരണം തേടിയതെത്തിയത് അമ്മയ്ക്ക് സര്‍പ്രൈസ് നല്‍കാനിരിക്കെ. ഇന്നാണ് സാഠേയുടെ അമ്മയുടെ 84-ാം ജന്മദിനം. അമ്മ താമസിക്കുന്ന നാഗ്പൂരിലെ വസതിയിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സന്ദര്‍ശനം നടത്താനിരുന്നതാണ് സാഠേ. ഇതിനിടയിലാണ് സാഠേയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി മരണം തേടിയെത്തിയത്.

വ്യാഴാഴ്ച സാഠേ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നതായി മരുമകന്‍ ഡോ. യശോദന്‍ സാഠേ പറഞ്ഞു. 'മാര്‍ച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടത്. വിമാനം കിട്ടുകയാണെങ്കില്‍ ശനിയാഴ്ച ജന്മദിനത്തില്‍ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സര്‍പ്രൈസ് സന്ദര്‍ശനം നല്‍കുമെന്ന് സാഠേ ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.' യശോദന്‍ സാഠേ പറഞ്ഞു.

ദീപക് വസന്ത് സാഠേ ഭാര്യക്കൊപ്പം മുംബൈയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. റിട്ട.കേണലായ അച്ഛന്‍ വസന്ത് സാഠേയും അമ്മ നീല സാഠേയും നാഗ്പൂരിലെ ഭാരത് നഗറിലുമാണ് താമസം.

'കോവിഡ് പകര്‍ച്ചവ്യാധിയെ തുടര്‍ന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങരുതെന്ന് ദിവസവും വിളിച്ച് പറയും. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ അതെന്നെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്നും പറയും. ദുരന്തം സംഭവിച്ചു. ദൈവഹിതത്തിന് മുമ്പില്‍ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കഴിയും' കണ്ണീരോടെ സാഠേയുടെ അമ്മ നീല സാഠേ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയോട് പ്രതികരിച്ചു.

പഠനത്തിലായാലും കായികരംഗത്തായാലും അവന്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ നിന്നിരുന്നുവെന്ന് അവര്‍ ഓര്‍ത്തെടുത്തു. ടേബിള്‍ ടെന്നീസ്, സ്‌ക്വാഷ് എന്നിവയിലും കുതിര സവാരിയിലും ദീപക് മികച്ചവനായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പുത്രന് അപൂര്‍വ്വമായി ലഭിക്കുന്ന പല അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യോമസേനയുടെ എട്ട് സമ്മാനങ്ങളും നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായിരുന്നു ദീപക്' നീല സാഠേ പറഞ്ഞു.

മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി എന്ത് ചെയ്തുനല്‍കുന്നതിനും യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗുജറാത്ത് വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കരസേനയില്‍ ലെഫ്റ്റണന്റ് ആയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മകന്‍ വികാസ് സാഠേ ഒരു റോഡപകടത്തില്‍ മരിച്ചു' നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവര്‍ പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തി.

കരിപ്പൂര്‍ അപകടത്തില്‍ ദീപക് വസന്ത് സാഠേയെ കൂടാതെ സഹപൈലറ്റ് അഖിലേഷ് കുമാറും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 21 കൊല്ലം വ്യോമസേനയില്‍ സേനമനുഷ്ടിച്ച ശേഷമാണ് ദീപക് വസന്ത് സാഠേ എയര്‍ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്.

