കൊൽക്കത്ത: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരേ ആരോപണമുന്നയിച്ച് ഫെയിസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയതിന് തനിക്ക് നേരെ വധഭീഷണിയും ബലാത്സംഗ ഭീഷണിയും മുഴക്കുന്നതായി കൊല്‍ക്കത്ത സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ പരാതി. ഭീഷണിക്ക് പിന്നില്‍ വി.എച്ച്.പി., ആര്‍.എസ്.എസ്. പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് യുവതിയുടെ ആരോപണം.

ഫെബ്രുവരി 15നാണ് പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരേ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ച് യുവതി ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് എഴുതിയത്.ഇതിന് ശേഷം തനിക്കെതിരെ നിരന്തരമായ ഭീഷണി ഉയരുന്നതായി ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു.

"എനിക്ക് തുടര്‍ച്ചയായി ഭീഷണി ഉണ്ടാവുകയാണ്. കൂടുതലും ട്രോളുകളായും ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ വി.എച്ച്.പി., ആര്‍.എസ്.എസ്. പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നുമാണ്. എന്നെ നോക്കിവെയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പലഗ്രൂപ്പുകളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ പതുങ്ങിയിരുന്ന് എന്നെ ആക്രമിക്കുകയാണ്." യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു.

പുൽവാമ അക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നേരെയും മുമ്പ് കൊൽക്കത്തയിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു.

