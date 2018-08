കൊല്‍ക്കത്ത: പണം വാങ്ങാന്‍ വീട്ടിലെത്തിയ ചിമ്മിനി നിര്‍മ്മാണ കമ്പനി ജീവനക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് വീട്ടമ്മയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരുമാസം മുമ്പ് കടമായി വാങ്ങിയ ചിമ്മിനിയുടെ പണം വാങ്ങാനെത്തിയപ്പോഴാണ് വീട്ടമ്മ ഇവരെ പാനീയത്തില്‍ വിഷം കലര്‍ത്തി നല്കി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

ന്യൂ ആലിപൂര്‍ സ്വദേശിയായ മധുമന്തി സാഹയാണ് കൊലപാതകശ്രമത്തിന് അറസ്റ്റിലായത്. പണം ചോദിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ അമിത് ചക്രവര്‍ത്തി, സോമനാഥ് മണ്ഡല്‍ എന്നീ യുവാക്കളാണ് മധുമന്തിയുടെ ക്രൂരതക്കിരയായത്. ഇവര്‍ നല്കിയ പാനീയം കുടിച്ചതോടെ അമിത് ചക്രവര്‍ത്തി അബോധാവസ്ഥയിലായി. ഇത് കണ്ട സോമനാഥ് മൊബൈല്‍ഫോണെടുത്ത് തന്റെ മേല്‍ജീവനക്കാരെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചതോടെ മധുമന്തി ഫോണ്‍ തട്ടിപ്പറിക്കുകയും വളര്‍ത്തുനായയെ അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്‌തെന്നും യുവാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയോ പുറത്തേക്ക് രക്ഷപെട്ട അമിത് അടുത്ത പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ എത്തി വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസെത്തിയാണ് സോമ്‌നാഥിനെ രക്ഷപെടുത്തി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. കമ്പനി പരാതി നല്‍കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മധുമന്തിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് മധുമന്തി ചിമ്മിനി വാങ്ങിയത്. ഇവര്‍ നല്കിയ ചെക്ക് ബൗണ്‍സായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കമ്പനി അധികൃതര്‍ അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ വീട്ടിലെത്തിയാല്‍ പണം കയ്യോടെ നല്‍കാമെന്ന് മധുമന്തി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അമിത് സോമ്‌നാഥും കമ്പനി നിര്‍ദേശപ്രകാരം മധുമന്തിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്.

