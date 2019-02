കൊല്‍ക്കത്ത: സിബിഐ മുന്‍ ഇടക്കാല ഡയറക്ടറായിരുന്ന എം.നാഗേശ്വര റാവുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടിടങ്ങളില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസിന്റെ റെയ്ഡ്. നാഗേശ്വര റാവുവിന്റെ ഭാര്യ പങ്കാളിയായ അഞ്ജലീന മെര്‍ക്കന്റൈല്‍സ് എന്ന കമ്പനിയിലും കൊല്‍ക്കത്തയിലെ മറ്റൊരിടത്തുമാണ് റെയ്ഡ്.

കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഗേശ്വര റാവുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ കമ്പനിക്കെതിരെ നേരത്തെ ആരോപണമുയര്‍ന്നിരുന്നു.

ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ രാജീവ് കുമാര്‍ ശനിയാഴ്ച സിബിഐക്ക് മുന്നില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനിരിക്കെയാണ് റെയ്ഡ്. ഇതിനിടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി രാജീവ് കുമാര്‍ ഇന്ന് ഷില്ലോങിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജീവ് കുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസിലെത്തിയ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്രവും ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം തുടരുകയാണ്.

അതേ സമയം കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയ അഞ്ജലീന മെര്‍ക്കന്‍ഡൈല്‍സ് എന്ന കമ്പനിയുമായി തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് നാഗേശ്വര റാവു പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

