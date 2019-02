കൊല്‍ക്കത്ത: ശാരദാ ചിട്ടിതട്ടിപ്പുകേസില്‍ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്ത കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ രാജീവ് കുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയേക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് സ്ഥലം മാറ്റം. ഫെബ്രുവരി 20 ന് മുമ്പ് രാജീവ് കുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ശാരദാ ചിട്ടിതട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് ഹര്‍ജി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തില്‍ കോടതി വാദം കേള്‍ക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി 20 നാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സുഗമമായി നടക്കാന്‍ നിലവിലെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്ഥലം മാറ്റണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചാണ് സ്ഥലം മാറ്റം. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 20ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കമ്മീഷന്‍ കൈമാറിയിരുന്നു. 2019 മെയ് 31 ന് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് മൂന്നുവര്‍ഷം തുടര്‍ച്ചയായി ജോലി ചെയ്തത് അവരെ ഉറപ്പായും സ്ഥലം മാറ്റണമെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 28 ന് മുമ്പ് ഇത് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 20 ആണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

2016 ലെ ബംഗാള്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രാജീവ് കുമാറിനെ കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 2016 മെയ് 21 ന് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരികെ കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് മമതാ ബാനര്‍ജി സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ തിരികെ എത്തിയതിനാല്‍ കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ സ്ഥാനത്ത് രാജീവ് കുമാര്‍ വീണ്ടും മൂന്നുവര്‍ഷം തികയ്ക്കുന്നതിനാലാണ് സ്ഥലം മാറ്റം അനിവാര്യമായത്. രാജീവ് കുമാറിന് പകരം ആരാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക എന്നത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ മുതല്‍ ഉള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും 2017 മെയ് 31 ന് ശേഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ എന്നീ ചുമതലകള്‍ വഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും സ്ഥലം മാറ്റം ബാധകമാകും.

