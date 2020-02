കൊല്‍ക്കത്ത: മൂന്ന് ദിവസമായി അയല്‍ക്കാരിയെ പുറത്ത് കാണാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷിച്ചെത്തിയവര്‍ കണ്ടത് മൃതശരീരത്തിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഭര്‍ത്താവിനെ! കരള്‍രോഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഭാരതി ചന്ദ(50)യുടെ അഴുകിത്തുടങ്ങിയ മൃതശരീരമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഇവരുടെ ഭര്‍ത്താവ് ബച്ഛു ചന്ദയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്.

പശ്ചിമബംഗാളിലെ നാദിയ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഭാരതിയെ അവസാനമായി കണ്ടതെന്ന് അയല്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു. പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് കാണാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പോലീസില്‍ അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ബച്ഛുവിന്റെ മാനസിക നിലയെ കുറിച്ച് പോലീസ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇയാളെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

സമാനസംഭവങ്ങള്‍ മുമ്പും കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ മകന്റെ വാര്‍ത്ത ജനുവരി ആദ്യം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. 2015 ജൂണില്‍ പാര്‍ഥ ഡേ എന്നയാള്‍ തന്റെ മൂത്ത സഹോദരിയുടേയും രണ്ട് വളര്‍ത്തുനായയുടേയും അസ്ഥികൂടങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തു വന്നിരുന്നു.

