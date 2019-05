കൊല്‍ക്കത്ത: പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയില്‍ ഉന്നതവിജയം നേടിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ അനുമോദിക്കാന്‍ കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസ് അവള്‍ക്ക് നല്‍കിയത് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ പദവി. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷന്റെ ചുമതലയാണ് റിച്ച സിങ് എന്ന മിടുക്കി പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഐഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയില്‍ 99.25 % മാര്‍ക്ക് നേടി റിച്ച ദേശീയതലത്തില്‍ നാലാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയായിരുന്നു റിച്ചയ്ക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ പദവി ലഭിച്ചത്. ഗരിയാഹട്ട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്റെ അധികചുമതല കൂടിയുള്ള സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ രാജേഷ് സിങ്ങിന്റെ മകളാണ് റിച്ച. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്‍വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അച്ഛനോടൊപ്പം രണ്ട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് റിച്ച പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു.

കൃത്യനിര്‍വഹണത്തിനിടെ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറായ അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും ആജ്ഞാപിക്കാനുണ്ടോ എന്ന കമ്മീഷണരുടെ ചോദ്യത്തിന് നേരം വൈകി അച്ഛന്‍ വീട്ടിലെത്തുന്നത് നിര്‍ത്തണമെന്ന് നിര്‍ദേശിക്കാനുണ്ടെന്ന് റിച്ച സരസമായി മറുപടി നല്‍കി.

Congratulations Richa!!



Richa Singh, daughter of Insp. Rajesh Kumar Singh, Addl. OC, Gariahat PS, secured the fourth position across India at the ISC Examinations this year.



She was felicitated this afternoon by @CPKolkata , Dr. @RajeshKumarIPS for her academic excellence. pic.twitter.com/KIJ8BtCH0S